Mamá de escolar desaparecida en La Cisterna reveló alarmante teoría: ”Quizá le fue mal y está ahora...” - Chilevisión

La mamá de Dafne Zapata Campos, la joven de 15 años cuyo rastro se perdió hace una semana, concedió una entrevista y, junto con recordar la última vez que tuvieron contacto, habló sobre una de sus teorías en torno a la desaparición.

La adolescente Dafne Zapata Campos, de 15 años, cumplió una semana desaparecida en La Cisterna, comuna en la que se perdió su rastro cuando iba camino a su colegio.

"Llevaba dos semanas yéndose sola y ella siempre me iba mensajeando, diciéndome en qué parte iba. Pierdo el rastro de ella a las 08:26 horas", explicó su madre, Francisca.

A su vez, detalló que fue una compañera de curso de la joven quien dio el primer aviso, pues le alertaron que no había llegado al establecimiento educacional. Desde entones, emprendieron una frenética búsqueda.

Mamá de joven recordó la última vez que tuvieron contacto

Según relató en conversación con Meganoticias, la última vez que tuvieron contacto fue el miércoles 12 de junio, cuando salió rumbo al colegio.

Sin embargo, a partir de las 08:33 horas de ese día no supo más de ella, aún cuando la intentó contactar en innumerables ocasiones. "Hasta las 08:33 horas ella me recibió los mensajes, dos tickets, pero no me respondió ninguno", recordó.

"Esperé que llegara mi esposo a la casa y salimos a buscarla. La busqué en el Intermodal, en cada piso y nada. Después llamé a las amigas, si alguien sabía algo, algún contacto y nada", afirmó la mujer.

Reveló teoría sobre su desaparición: "Se juntó con alguien..."

Finalmente, Francisca hizo un desesperado llamado dirigido a su hija, junto con agregar una de sus teorías en torno a la desaparición.

"En un momento yo dije 'ya, se juntó con alguien. Quizá, le fue mal y está ahora...'. Yo como mamá siento que ella está mal. Como mamá no puedo estar tranquila", confesó.

"Si ella me está viendo, que vuelva, si yo soy su mamá, que yo soy la única persona que la va a entender, que la va a ayudar si es que necesita algo, porque en la casa uno va a estar mejor que en cualquier otro lado", cerró la mujer.