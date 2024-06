Compañera de curso alertó a la familia: Realizan frenética búsqueda de adolescente desaparecida en La Cisterna - Chilevisión

A Dafne Zapata Campos, joven de 15 años oriunda de La Cisterna, se le perdió el rastro el pasado miércoles 12 de junio cuando iba camino a su colegio.

Una semana lleva desaparecida Dafne Zapata Campos, una joven de 15 años oriunda de la comuna de La Cisterna, y a quien se le perdió el rastro cuando iba camino a su colegio.

La alerta la dio el pasado miércoles 12 de junio una compañera de curso que llamó a la madre de Dafne, para avisarle que no había llegado al colegio. Su familia realiza una desesperada búsqueda para dar con su paradero.

"Llevaba dos semanas yéndose sola y ella siempre me iba mensajeando, diciéndome en qué parte iba. Pierdo el rastro de ella a las 08:26 horas. Me llama una compañera de ella y me dice que no ha llegado al colegio, porque ellas tenían una presentación", comenzó declarando a Mega Francisca, mamá de Dafne.

"Yo altiro le empecé a enviar mensajes. Hasta las 08:33 horas ella me recibió los mensajes, dos tickets, pero no me respondió ninguno", agregó.

La mujer afirmó que esperó que llegara su esposo a la casa y juntos salieron a buscarla, donde fueron a la estación Intermodal de La Cisterna. Luego llamaron a las amigas, pero nadie sabía nada.

Familia espera por rastreo de celular y última ubicación

La investigación del caso la lleva adelante la Policía de Investigaciones, donde Francisca informó que están esperando una orden desde Fiscalía.

"Ya descartaron la parte familiar y de amistades. Ya no hay nada que hacer ahí. Ahora estamos en el tema del rastreo del celular y dónde fue su última ubicación", señaló la madre de la joven, que también expresó su molestia con las autoridades.

"Estamos hablando de una niña de 15 años, una adolescente. Yo no sé más dónde ir, he ido a Fiscalía, donde dicen que solamente hay que esperar órdenes, órdenes, nada más que eso", manifestó.

Por último, Francisca descartó que la desaparición de su hija sea voluntaria: "Ella es una adolescente bien para adentro, llegaba a la casa, almorzaba y se iba a su pieza. Y como todo adolescente, pasaba metida en el celular".