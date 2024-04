Luis Castillo es condenado a 4 años de cárcel: Fue uno de los indultados por pdte. Boric - Chilevisión

Este lunes, en una audiencia de procedimiento abreviado, se condenó por el delito de robo con intimidación y el manejo bajo la influencia de estupefacientes tras hechos ocurridos en Copiapó en 2023.

Este lunes, Luis Castillo, uno de los indultados por el presidente Gabriel Boric en diciembre del 2022, fue condenado a 4 años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia y el manejo bajo la influencia de estupefacientes.

En una audiencia de procedimiento abreviado, también su pareja fue condenada por el hechos ocurridos en diciembre del año pasado en Copiapó.

VER MÁS DE NACIONAL

El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián González, fue el encargado de asumir la audiencia y explayó que, durante el caso, fueron surgiendo nuevos antecedentes que permitieron determinar la participación de todos los involucrados.

Por otro lado, el fiscal Coya agregó que la misma pena al indultado fue impuesta a la coimputada, Camila Morales. Pero que al tener una irreprochable conducta anterior, tuvo una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

¿Quién es Luis Castillo?

El reciente condenado a 4 años de pena efectiva por robo con intimidación en Copiapó, fue uno de los 13 indultados por el mandatario a fines de 2022 en el marco del estallido social.

Antes de ser indultado por el presidente Boric, Luis castillo mantenía 26 causas judiciales. Además, había condenado en cinco oportunidades por diversos delitos entre los que destacan robo con violencia, robo por sorpresa y hurto.

Pese a que el jefe de Estado afirmó que una de las condiciones para ser indultado era no tener condenas pendientes, esto no se cumplió en el caso de Castillo. Sin embargo, el presidente procedió de igual forma, provocando una crisis política que terminó con la salida de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.