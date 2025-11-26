Liguilla Primera B | Larrivey le dio el triunfo a Deportes Concepción ante Copiapó en la ida de las semis - Chilevisión

Deportes Concepción y Deportes Copiapó animaron este miércoles, ante más 20 mil personas en el Ester Roa, la ida de una de las semifinales de la Liguilla de la Primera B.

Cabe señalar que este mini torneo busca consagrar al segundo ascendido a Primera División en 2026, donde ya está el campeón Universidad de Concepción.

Lilas y Albirrojos animaron un disputado encuentro que terminó ganando por la cuenta mínima el "León de Collao" gracias a un gol de penal de Joaquín Larrivey a los 62 minutos.

En los minutos finales Concepción fue dominaDOR de las acciones y tuvo algunas chances para aumentar el marcador, sin embargo, la más clara se estrelló en el travesaño.

La revancha se jugará el próximo domingo 30 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

En la otra llave San Marcos de Arica dio el primer golpe al vencer por 2-1 a Cobreloa en los minutos finales tras un gol de penal de Ramón Fernández.