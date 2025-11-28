Quién es Alan García, el energético Niño Embajador de esta Teletón 2025 - Chilevisión

Apasionado por el baile, el futbol y los juegos de mesa, Alan García, de 12 años, se convirtió en el rostro de la Teletón 2025
Viernes 28 de noviembre de 2025 | 16:50
Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre Chile protagonizará una nueva edición de Teletón, el evento solidario reconocido por sus espectáculos y los entrañables rostros que promueven la causa.
Como cada año, uno de los pacientes beneficiados por la colecta asumió el rol de representar a sus pares. Contando su historia y lucha, un apasionado joven de 12 años aceptó esta gran responsabilidad.
El rostro de este año es un talentoso adolescente que está lleno de energía. Fanático del baile, el futbol y los juegos de mesa, Alan García se ha enfrentado a su espina bífida con inmensa determinación y alegría.
Según contó, la danza ha sido una herramienta fundamental en su vida y con la que aprendió a expresar lo que siente; una habilidad que pulió junto a sus compañeros y amigos en el taller de la Teletón.
“Yo bailaba con pijama, con órtesis, con bastones y con disfraces. La cosa era bailar”, detalló este joven embajador en su video de presentación. “Mi misión es representar a los niños de Teletón y motivar a los chilenos para que juntos logremos la meta”.
Este año se pretende superar el monto recaudado en 2024, que fue de $40.502.617.946. Desde este viernes 28 a las 22:00 pm podrás disfrutar del evento desde los canales de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), junto a la gran parrilla de artistas que compartirán su talento para apoyar la causa.