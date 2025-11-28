Quién es Alan García, el energético Niño Embajador de esta Teletón 2025 - Chilevisión

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre Chile protagonizará una nueva edición de Teletón, el evento solidario reconocido por sus espectáculos y los entrañables rostros que promueven la causa.

Como cada año, uno de los pacientes beneficiados por la colecta asumió el rol de representar a sus pares. Contando su historia y lucha, un apasionado joven de 12 años aceptó esta gran responsabilidad.

Quién es Alan García, el Niño Embajador Teletón 2025

El rostro de este año es un talentoso adolescente que está lleno de energía. Fanático del baile, el futbol y los juegos de mesa, Alan García se ha enfrentado a su espina bífida con inmensa determinación y alegría.

Según contó, la danza ha sido una herramienta fundamental en su vida y con la que aprendió a expresar lo que siente; una habilidad que pulió junto a sus compañeros y amigos en el taller de la Teletón.

“Yo bailaba con pijama, con órtesis, con bastones y con disfraces. La cosa era bailar”, detalló este joven embajador en su video de presentación. “Mi misión es representar a los niños de Teletón y motivar a los chilenos para que juntos logremos la meta”.

Cuánto es el monto a recaudar este 2025

Este año se pretende superar el monto recaudado en 2024, que fue de $40.502.617.946. Desde este viernes 28 a las 22:00 pm podrás disfrutar del evento desde los canales de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), junto a la gran parrilla de artistas que compartirán su talento para apoyar la causa.