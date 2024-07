La teoría que cobra fuerza sobre mortal balacera múltiple en Lampa: “Hay mucha evidencia que trabajar” - Chilevisión

Este miércoles se realizó la formalización en contra de los tres detenidos por la balacera ocurrida en una parcela de Lampa. Con los primeros antecedentes, han aparecido algunas teorías sobre lo ocurrido.

Pedro Cedeño, uno de los detenidos por el múltiple homicidio en Lampa, promocionaba en redes sociales las fiestas que se desarrollaban en la misma parcela donde ocurrió la fatal balacera.

De nacionalidad venezolana y con situación migratoria regular en Chile, el sujeto se desempeñaba como DJ en la suerte de "after" donde llegaron las víctimas desde el Barrio Bellavista, Santiago.

Ahora, a raíz de los primeros antecedentes, se habla de una posible emboscada que habría sido planificada con días de antelación para invitar a estas personas para acribillarlas, en el contexto de una falsa fiesta de cumpleaños.

"Hay mucha evidencia que hay que trabajar y despejar"

"Tener cinco personas fallecidas en una parcela, yo creo que genera la hipótesis inmediata de poder confirmar o descartar crimen organizado.", afirmó el prefecto Víctor Ruiz, jefe nacional de Delitos contra Personas.

Aún así, el policía puntualizó en que "no hay que darlo por sentado hasta que no tengamos antecedentes concretos" y advirtió que "hay que mantener la cautela respecto a no entregar y dar por sentadas cosas que nosotros no hemos esclarecido fehacientemente".

"Es una investigación con cinco fallecidos, (por lo que existe) mucha evidencia que hay que trabajar y despejar", sostuvo también Ruiz en sus declaraciones ante la prensa.

Testimonio del cuidador de la parcela podría ser clave

Será el próximo sábado cuando se sabrá si alguno de los tres detenidos tuvo participación directa en los disparos, pues en esa fecha Fiscalía ya debería tener antecedentes suficientes para formalizarlos.

De lo contrario, tomaría fuerza el relato del cuidador de la parcela, quien aseguró que vio a muchas personas escapar apenas comenzó la balacera. Entre ellos, podrían estar los posibles autores del homicidio múltiple.

"Cuando sentí los disparos arranqué. Sí, arrancaban, yo también arranqué. Vi unas 10 personas arrancando por todos lados", afirmó la persona que trabajaba en el recinto.