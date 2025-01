Karen Paola hizo fuerte crítica por cuestionamientos a su quiebre con Juan Pedro: “Me da incluso lástima que...” - Chilevisión

Ahora, pasados varios días de la confirmación de la ruptura, la artista compartió una reflexión y aprovechó de deslizar una dura crítica.

Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, abordó lo que fue su bullada separación con Juan Pedro Verdier, tras estar juntos por cerca de dos décadas.

La pareja confirmó el quiebre, cada uno por su parte, a través de publicaciones en Instagram dadas a conocer a comienzos de año, zanjando lo que hasta ese momento era un rumor.

Ahora, pasados varios días de ese momento, la artista compartió una reflexión sobre el término de la relación y aprovechó de deslizar una dura crítica.

En diálogo con Radio Corazón, Bejarano disparó contra quienes dijeron que el quiebre era, en realidad, una especie de estrategia para relanzar su carrera musical.

"Me da incluso lástima que la gente piense que esto es marketing, porque hacer marketing con el dolor de dos familias. Creo que sería bastante poco ético y, por lo menos, no tiene nada que ver con mi línea editorial personal", arremetió.

La ex Mekano, tal como cuando dio a conocer la noticia, reiteró que existe una relación muy cordial con Verdier, quien además es el papá de su hijo.

"Obviamente, es doloroso, un quiebre siempre es doloroso, pero no tiene que ver musicalmente con lo que estoy haciendo. No le voy a dedicar un disco ni voy a hacerle una tiradera", acotó, diciendo que "nos separamos desde el amor".

En ese sentido, la cantante aprovechó de aclarar que este episodio no está relacionado con el lanzamiento de su canción No x él, y que, muy por el contrario, se trata de una "coincidencia". "La situación mía no tiene nada que ver", cerró.