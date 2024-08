Juan Pablo Hermosilla lanza advertencia a ministro Cordero: “Me va a obligar a recordar dónde trabajaba antes” - Chilevisión

En un punto de prensa, el abogado que representa a Luis Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva, rechazó los dichos del titular de Justicia y aludió a que no estaría en posición para hablar sobre delitos económicos.

Esta tarde, el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, concedió un punto de prensa tras la medida cautelar de prisión preventiva contra su representado en el que, entre otras cosas, envió un mensaje al ministro de Justicia, Luis Cordero.

Todo comenzó cuando le preguntaron sobre las declaraciones del secretario de Estado, en las cuales respondió a la solicitud de Juan Pablo de "abrir entero" el teléfono de su hermano, a lo que contestó “si él (Juan Pablo Hermosilla) tiene sus antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público. Amedrentar por la prensa como parte de la estrategia legal es reprochable".

En consecuencia, se dirigió a Cordero ante la prensa y comenzó diciendo que "su función no solo es cumplir la constitución, está obligado a solo actuar dentro de márgenes constitucionales".

La acusación de Juan Pablo Hermosilla contra ministro Cordero

Luego continuó y lanzó una advertencia: "No le reconozco el derecho a ponerse sarcástico conmigo, si no me va a obligar a recordar dónde trabajaba antes, en qué oficina trabajaba y las operaciones del punto de vista legal en que él participó junto con su oficina defendiendo a sus clientes".

En ese sentido, aseguró que el titular de Justicia trabajó en una oficina de abogados para impedir la restitución de una ley que reponía el delito monopólico durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

"Tengo recuerdos que en el gobierno de Michelle Bachelet 2 asesoré al ministerio de Economía para reponer el delito monopólico, porque se había derogado. Y fui contratado como profesor informante para apoyar ese trayecto, fueron transmitidos por la Cámara de Diputados y las actas están a la vista", relató.

A lo anterior, añadió: "Yo sostuve que había que restablecer el delito y, además, castigar y crear un delito especial para los abogados que desarrollaran actividades asesorando los procesos de colusión".

Hermosilla aseguró que oficina de ministro Cordero trabajó para impedir ley sobre colusión

"¿Y qué oficina de abogados fue la que se presentó al frente para oponerse a esto?", preguntó, en alusión al ministro Cordero. "Y no solo oponerse, (sino que) sostener que no había que penalizar los delitos de colusión y que no tenía que existir un delito de los abogados", continuó.

"(Fue) la oficina del ministro de Justicia. Si quiere salir a discutir sobre esta cosa, yo encantado, la historia que tenemos todos es pública. Lo que no voy a aceptar son comentarios irónicos de un ministro de Justicia que está obligado a la Constitución", concluyó.