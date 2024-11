“No escuché el citófono”: Jorge Valdivia se defendió tras acusación de incumplir arresto domiciliario - Chilevisión

El ex futbolista salió al paso de las acusaciones de haber incumplido la medida cautelar y aseguró que "no escuchó" a los funcionarios policiales. Fiscalía anunció que pedirá prisión preventiva.

Jorge Valdivia salió a defenderse de las acusaciones formuladas por Fiscalía que aseguran que habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, en medio de la investigación por denuncias de violación.

Y es que a su domicilio concurrieron funcionarios de Carabineros para realizar una fiscalización la madrugada del 21 noviembre, entre las 3 y las 5 de la mañana, que el ex futbolista no habría atendido.

A raíz de ello, la 47° Comisaría dio aviso a la Fiscalía Metropolitana Oriente de la situación, quienes aseguraron que pedirán prisión preventiva por el supuesto incumplimiento de la medida cautelar.

La explicación de Jorge Valdivia por no atender fiscalización

Duranta esta tarde, Valdivia salió a buscar algunas cosas a su camioneta y entregó su versión de los hechos ante consultas formuladas por algunos medios de comunicación.

"Ese día no escuché el citófono y el timbre, creo que (Carabineros) vino a las 4, cerca de las 5 de la mañana, no lo escuché. Pero todas las otras veces he estado, todos los días", explicó el ahora comentarista deportivo.

Es más, señaló que, a causa de esto, confirmó que le dejó su número de teléfono a un funcionario policial "para que me puedan llamar", en caso de que vuelva "a pasar esto de quedarme dormido".

El ex futbolista reiteró que ha cumplido el arresto domiciliario nocturno "a rajatabla" y añadió que "venía sin dormir, con la angustia que significa todo este proceso, del que no me voy a referir, sí hablo de este porque es bueno que tengan la otra versión".

Esta postura fue secundada por Paula Vial, su abogada, quien agregó que pusieron a disposición del tribunal "el registro de cámaras del edificio, que dan cuenta de la hora que él llegó y la hora en la mañana que se retiró y que corresponden a los horarios permitidos", de acuerdo a un registro publicado por 24 Horas.