Joaquín Lavín León rompe el silencio tras incursión de Cathy Barriga en OnFayer: “Valoro lo que hace” - Chilevisión

La ex alcaldesa de Maipú anunció el pasado domingo su arribo a la plataforma de contenidos para adultos y, desde entonces, ha levantado un intenso debate. Su esposo la defendió y apoyó su decisión.

Fue hace un par de días cuando Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco, anunció su arribo a la plataforma Onfayer.

Mediante redes sociales, la ex alcaldesa de Maipú dio a conocer que incursionará en la creación de contenido para adultos en dicha página, cuya suscripción mensual es de aproximadamente $24.975.

"Bienvenid@s. Acá encontrarás el lado más travieso de la ex Robotina, ex chica Mekano, ex granjera VIP y ex alcaldesa en un espacio para seducir y sorprender", escribió a modo se presentación en su nuevo perfil.

Joaquín Lavín León: "Estoy muy orgulloso de ella"

La noticia abrió paso a una intensa discusión en redes sociales y, en ese sentido, el diputado Joaquín Lavín León (UDI) se refirió este miércoles por primera vez a la polémica en torno a su esposa.

En conversación con T13, aseguró que la ex jefa comunal "lleva ya diez meses cumpliendo una medida cautelar, y lo que está haciendo hoy no incumple para nada con el propósito de esa medida".

"Ella está siendo investigada, a mi juicio, de una manera completamente injusta, le inventaron un delito y la han tenido amarrada, maniatada", acusó.

Por lo mismo, advirtió que "hace años no ha podido trabajar, por lo tanto, ella ha decidido trabajar para obtener algún ingreso", junto con aseverar que "necesitaba trabajar y, evidentemente, yo estoy muy orgulloso de ella y valoro lo que hace".