20/ 03/ 2026 07:29

Impactante choque en Maipú: Autos quedaron completamente destruidos y conductor se dio a la fuga sin prestar ayuda

Un grave accidente se produjo durante la madrugada de este viernes en Maipú, cuando dos autos colisionaron en el sector de Camino a Melipilla. De acuerdo a información preliminar, el vehículo blanco impactó a un auto de color rojo al no respetar la luz roja del semáforo, dejando herido de gravedad al conductor que recibió la peor parte. Ambos coches quedaron destruidos. El conductor que no respetó el semáforo se dio a la fuga.