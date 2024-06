“Fue inhumano”: El desgarrador relato del hermano de hincha de Colo Colo asesinado - Chilevisión

El hermano de Claudio Maldonado indicó que desea mantener limpia la imagen de la víctima, puesto que era un fanático de Colo Colo "de corazón, no de hacer desorden".

La noche de este miércoles una trágica muerte enlutó a la hinchada de Colo Colo: Un hincha fue asesinado en las cercanías al Estadio Monumental, en la previa al amistoso de los Albos contra Universitario de Lima.

El hermano del fallecido Claudio Maldonado Gamboa conversó con CHV Noticias sobre los detalles de la fatídica noche en que mataron al padre de cinco niños.

Hermano de hincha asesinado

De acuerdo al relato del hermano menor de la víctima, él habría llevado al estadio a dos de sus hijos, sin embargo, cuando fue a estacionar su vehículo, lo asesinaron.

"A mi hermano no lo mataron, a mi hermano acribillaron, lo que hicieron con mi hermano fue inhumano", partió relatando.

Asimismo, reveló que Maldonado"toda su vida fue hincha de Colo Colo (...) fue un garrero de corazón, no de hacer desorden, él llevaba a su hijo a ver".

"Era mi padre, me protegía, me cuidaba, me enseñó a respetar, hicieron daño con él. Lo que hicieron con él, no hay palabras", dijo con emoción, agregnado que Claudio "ni siquiera entró al estadio (...) yo lo único que pido es que se haga justicia por mi madre".

Por otra parte, la familia de Claudio Maldonado explicó a Chilevisión que tuvieron inconvenientes para retirar el cuerpo de este hombre, ya que se registró como NN.

Para cerrar el tema, mencionó que "no se puede ir tranquilo al estadio, te matan a ti o le pegan a tu hijo (...) solo pido que se haga justicia porque hay hartas cámaras, videos".

Sobre uno de los sujetos que atacaron a Claudio, el hermano menor comentó: "A ese sujeto no le bastó pegarle una". A su vez, hizo un reclamo a la ley de Estadio Seguro, indicando que "no hay nada seguro".