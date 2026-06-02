Fiscal Valencia espera que Registro de Vándalos propuesto por el Gobierno incluya delitos económicos

El fiscal nacional valoró la propuesta anunciada por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública. Sin embargo, pide que este proyecto se ajuste a normas internacionales sobre resguardo de datos.

El fiscal nacional Ángel Valencia abordó la propuesta del gobierno para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, una de las medidas anunciadas por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública.

Si bien valoró la iniciativa como una herramienta para reforzar el respeto a la legalidad, planteó que su implementación debe ajustarse a los estándares internacionales de protección de datos y ampliarse a otros tipos de delitos.

En entrevista con CNN Chile, el jefe del Ministerio Público calificó al proyecto como “una idea positiva”. Sin embargo, sostuvo que sería razonable que la medida no se limitara únicamente a quienes cometen actos vandálicos o incivilidades.

“Uno esperaría también que ese registro incluyese a las personas que han cometido quizás delitos económicos o delitos de otra naturaleza “, sostuvo Valencia.





Asimismo, advirtió que debe “ser compatible con las normas internacionales en materia de protección de datos personales”.

Consultado sobre la posibilidad de que quienes figuren en este registro enfrenten restricciones para acceder a determinados beneficios o derechos sociales, afirmó que es necesario que existan “normas que incentiven y desincentiven pequeñas conductas”.

En ese contexto, recordó la denominada “teoría de las ventanas rotas”, que plantea que la tolerancia frente a infracciones menores puede favorecer la aparición de delitos más graves. Por ello, insistió en que resulta fundamental establecer “una cultura de cumplimiento de la ley”.