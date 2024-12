El antecedente que complicaría a Jorge Valdivia según fiscal del caso: “Señalan que aquí había algo más” - Chilevisión

El fiscal Rodrigo Celis habló de los avances en la investigación y detalló algunos datos que entregaron las víctimas, que a su juicio “no deja de ser llamativo”.

Rodrigo Celis, fiscal a cargo del caso de Jorge Valdivia, se refirió a un antecedente clave que complicaría al ex futbolista que cumple prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

El persecutor especializado en delitos sexuales, detalló que la investigación por los dos delitos de violación y por dos abusos sexuales ocurrido en octubre, avanza rápido.

De acuerdo a las pruebas que han ido recolectando, lograron detectar que el ex seleccionado nacional habría utilizado un modus operandi similar en ambos casos. “Paulatinamente, empiezan a perder sus capacidades de reaccionar. Y eso fue de alguna manera, por su relato, incrementando”, detalló en entrevista con La Tercera.

El dato que complicaría a Jorge Valdivia

A raíz de los hechos investigados, el fiscal abordó un antecedente que complicaría la defensa de Jorge Valdivia.

“Es cierto que las víctimas han dicho que, y esto también tiene una particularidad del caso, hay consumo de alcohol, pero ellas sienten que no es el alcohol por sí mismo lo que les dejó en un estado de incapacidad de oponerse y eso llama la atención (...) Ambas, sin conocerse, señalan que aquí había algo más y entonces vamos a seguir indagando”, detalló.

Sin embargo, Rodrigo Celis indicó que en la búsqueda por aclarar lo ocurrido, no se busca determiar si el ex futbolista pudo haber proporcionado algún tipo de droga o medicamento, sino en que las víctimas no estaban en condiciones de tomar decisión.

“No es que el imputado, por así decirlo, haya suministrado excesivo alcohol o algún tipo de droga. No. Lo que se exige es que, detectando que las víctimas no están en este estado de poder tomar libre y consentidamente sus decisiones, se aproveche de la situación”, expuso.

“Es suficiente para sostener que el imputado se aprovecha de la situación en que estaban las víctimas. Digamos las cosas como son, no deja de ser llamativo que estas personas que no se conocen, en poco tiempo, sostengan de que además de alcohol ellas sienten que se les suministró algo”, añadió.