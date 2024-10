El fiscal a cargo de la investigación por la denuncia sexual contra Manuel Monsalve, Xavier Armendáriz, reveló en la audiencia de cautela de garantías que el ex subsecretario le aseguró que no tiene recuerdos sobre lo presuntamente ocurrido. "Me gustaría decir que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado", informó el fiscal.