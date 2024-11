“La pescaron como un bulto”: Familia de adulta fallecida tras atropello de funcionario municipal acusa graves negligencias - Chilevisión

La familia de Patricia Zamudio, una adulta mayor que falleció tras ser atropellada por un funcionario municipal en Conchalí durante este miércoles, acusó una serie de negligencias en medio del procedimiento posterior al accidente.

El hecho se produjo luego que una camioneta con personal de dicha municipalidad concurriera al sector a causa de una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF).

Fue en ese sentido que, de acuerdo a los primeros antecedentes, el conductor habría retrocedido y arrollado a la mujer de 70 años, en contexto en que se habría "sentido amenazado".

Familia acusa graves negligencias en procedimiento tras atropello

La familia de la adulta mayor fallecida, en conversación con Contigo en Directo, acusó una serie de negligencias de los funcionarios municipales posterior al atropello y que dicho accionar, habría empeorado las consecuencias del accidente.

"No supieron hacer el procedimiento, no deberían haberla levantado, no le dieron ningún auxilio", empezó detallando Javier, hijo de Patricia, quien es paramédico.

"La pescaron como un bulto, ese fue el peor error. Yo creo que la dañaron más", agregó José, otro de sus hijos, explicando que los trabajadores la subieron a la camioneta para llevara a un recinto hospitalario.

Otro hijo relató que "cuando a ella la atropellan lo primero que hicieron los funcionarios, en vez de esperar, fue subirla a un vehículo y trasladarla a un SAR o SAPU", algo que consideran incorrecto.

"Lo más probable es que este funcionario no haya tenido ninguna capacitación ni preparación para trabajar en seguridad, por como tomó la situación", concluyó.