27/ 04/ 2026 22:01

EXCLUSIVO | Operación “Alto Voltaje”: Imágenes inéditas muestran cómo operaba banda que robaba cobre

Montaron una sofisticada red de empresas de papel y logística para robar cobre y venderlo a empresas Chinas. Con esto, se aseguraban que el preciado metal pasara a ser totalmente legítimo y así ser exportado, logrando ganancias que casi alcanzan los -escuche bien- mil millones de dólares. ¿Cómo lograron hacerlo sin ser detectados por cinco años? Las imágenes y detalles exclusivos de la operación “Alto Voltaje” en el informe de Alejandro Silva.