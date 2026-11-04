04/ 11/ 2026 22:36

EXCLUSIVO | Así fue el complejo operativo de la PDI para rescatar la balsa tras la tragedia en el Cajón del Maipo

Imágenes a las que tuvo acceso CHV Noticias revelan cómo fue el complejo operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) tras el accidente de rafting que terminó en una tragedia en el Cajón del Maipo. Las pericias buscan establecer qué provocó el accidente, si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias y si existió algún obstáculo en el cauce que desencadenara el volcamiento de la embarcación.