Ex Presidente Ricardo Lagos por su estado de salud: “Suponer que estoy fallecido me parece una exageración” - Chilevisión

Luego de las diversas especulaciones en torno a su condición médica, el propio otrora Jefe de Estado concedió breves declaraciones en las que afirmó que "de salud estoy muy bien".

El ex Presidente de la República Ricardo Lagos se refirió esta tarde a sus razones para no acudir a votar en las elecciones municipales y regionales que se llevan a cabo este fin de semana.

En conversación con The Clinic, el ex Mandatario comenzó abordando las especulaciones en torno a su estado de salud y decidió responder con un toque de humor.

"Suponer que estoy fallecido me parece una exageración", expresó el otrora Jefe de Estado, junto con señalar de manera enfática que "de salud estoy muy bien".

"No votaré, eso ya lo informé. No iré a las elecciones. Estoy muy bien, pero en su momento me pareció que no era conveniente exponerme a la cantidad de gente que hay al ir a votar", subrayó.

Ex Presidente Lagos presenta un cuadro respiratorio

Cabe recordar que fue este viernes cuando desde la Fundación Democracia y Desarrollo, fundada por Lagos al término de su mandato, publicaron un comunicado respecto a su situación.

“La Fundación Democracia y Desarrollo informa que el expresidente Ricardo Lagos Escobar no podrá concurrir a votar", comunicaron en la misiva.

"Se encuentra con un cuadro respiratorio que no presenta gravedad”, agregaron, junto con señalar que “por indicación médica, en forma preventiva, debe guardar reposo en su hogar por unos días”.