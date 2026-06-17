“Estoy destrozado”: El crudo relato del padre de adolescente que mandó a matar a su madre en Loncoche

“Lo que hizo mi hija, espero que el Señor la perdone”, comentó el exmarido de Ingrid Barrera.

El exmarido de la mujer cuyo asesinato conmocionó a Loncoche, se refirió al impactante siniestro en contra de Ingrid Barrera de 53 años.

En las últimas horas se confirmó la detención de tres adolescentes, entre ellos, la hija de la víctima quien pagó 60 mil pesos a uno de los detenidos para matar a su mamá.

Ingrid Barrera fue encontrada sin vida en su hogar donde presentaba múltiples lesiones provocadas por un arma blanca.

“Lo que hizo mi hija, espero que el Señor la perdone. Es algo que no se puede explicar, pero no era para que haya llegado a ese extremo, que contratara a un joven”, comentó el exmarido de la víctima.

Además, agregó: “Pienso que quizás ella le haya dicho a él que la agredieran solamente y él se ceñó”.