¿Estamos preparados? Así debe actuar ante un terremoto en el Aeropuerto de Santiago
Distintos desastres naturales y emergencias que se han vivido en las últimas semanas en otros países nos recuerdan lo importante que es estar preparados, sobre todo ante eventos que no podemos predecir. Por eso quisimos conocer las medidas preventivas y protocolos que hay en nuestro país, sobre todo en lugares que concentran aglomeraciones. El primer lugar que revisaremos es el Aeropuerto de Santiago; solo el año pasado, más de 26 millones de personas pasaron por el terminal aéreo capitalino rumbo a sus destinos. Si la tierra comenzara a moverse, ¿sabría qué hacer frente a esta u otra emergencia en el Aeropuerto? ¿Hacia dónde evacuar? ¿Estamos preparados?