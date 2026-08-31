31/ 08/ 2026 22:39

“Estaba en un plaza jugando”: El dramático testimonio de padre de niña baleada en Cerro Navia

Este lunes, una menor de cinco años resultó baleada en la comuna de Cerro Navia tras una balacera. La niña fue trasladada al Hospital Félix Bulnes por sus propios familiares y su padre, en conversación con CHV Noticias, indicó que está fuera de riesgo vital y espera por una intervención para que le pueden extraer la bala. “Ella estaba en una plaza jugando y llegó un auto que efectuó disparos y uno le dio a mi hija… Es lamentable, me da pena, es fuerte saber que por unos delincuentes le llegue una bala a tu hija que está divirtiéndose, ojalá los atrapen”, indicó.