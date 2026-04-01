01/ 04/ 2026 23:29

Escándalo en municipalidad de Isla de Maipo: Funcionario es acusado de liderar red que vendía licencias de conducir

Un funcionario municipal de planta de Isla de Maipo fue detenido tras ser identificado por la policía como el líder de una red de corrupción pública dedicada a la venta de licencias de conducir de todas las clases. Los hechos investigados dan cuenta de que esta organización operó en completa impunidad por al menos cinco años, cobrando entre $400 y $500 mil pesos por la obtención de licencia.