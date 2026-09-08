08/ 09/ 2026 22:42

“Es una cobardía súper grande”: Padres de Mariana Sepúlveda piden claridad y Fiscalía baraja estrategia para la prescripción

Hasta este viernes se amplió la detención del hombre que confesó haber asesinado a la estudiante Mariana Sepúlveda hace 18 años. Tras la audiencia de control, la Fiscalía argumentó que necesitan los resultados de las muestras orgánicas extraídas en la excavación a la casa del vecino de la joven víctima. Con esos antecedentes se podrían imputar los delitos de homicidio e inhumación ilegal de un cuerpo.