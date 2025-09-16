"Es tarde para llorar": Carlos Pinto protagoniza crudo spot publicitario para prevenir accidentes por consumo de alcohol

 "Es tarde para llorar": Carlos Pinto protagoniza crudo spot publicitario de Carabineros para prevenir accidentes por consumo de alcohol - Chilevisión
Este martes, Carabineros de Chile lanzó un crudo spot publicitario que busca prevenir los accidentes de tránsito por consumo de alcohol durante los días de celebración de Fiestas Patrias. "En nuestro nuevo spot preventivo, junto a Carlos Pinto, te recordamos que en la conducción una mala decisión puede costar la vida de quien más amas", señala la institución a través de su cuenta de X, en la cual cierran con "haz tu parte: si tomas, no manejes. Respeta las normas de tránsito, cuida a los tuyos y también al resto".

