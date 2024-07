“No me cabe en la cabeza”: Hijo de TENS desaparecida cuestiona versión de la pareja de su mamá - Chilevisión

Hugo Reyes, hijo de la desaparecida, conversó con el programa Contigo En La Mañana y reveló que recién este 22 de julio se enteró de todo.

Una mujer de 53 años, identificada como Rosa Alejandra Lira Saldías y quien se desempeñaba como TENS en la región de Valparaíso, se encuentra desaparecida desde hace casi un mes.

El 21 de junio fue el último registro de actividad que tiene Rosa en su WhatsApp y desde ahí no se sabe nada de ella ni de su paradero.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Su hijo, Hugo Reyes, conversó con el programa Contigo En La Mañana y reveló que recién este 22 de julio se enteró de todo.

Hijo de la desaparecida duda de la versión entregada por la pareja de la mujer

Hugo afirmó que recibió el llamado de un hombre, que es amigo y pareja de su mamá: "'Oye, Hugo ¿Sabes lo que está pasando con tu mamá?' Y ahí me dice que lleva 30 días desaparecida".

El joven señaló que este sujeto, llamado Ítalo, había decidio no reportar la desaparición a pesar de la llamativa forma en que se dio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Según él, el arrendatario con el que viven en la parcela recibe un llamado de mi madre informándole que ella se iba a ir a Santiago. Solo eso, y le colgó. Y que iba a volver dentro de una semana", agregó Hugo.

Sin embargo, el hijo de la desaparecida duda de esta versión: "Yo conozco a mi mamá y sé cómo era. No me cabe en la cabeza que ella se haya querido ir y desaparecer. Me parece sumamente extraño. Desde el momento que recibo el llamado de una tercera persona contándome, es extraño", manifestó.

Hijo reveló relación distante en el último tiempo

"Estos últimos dos años y medio, más menos, la relación fue más distante porque había muchas cosas en que no concordábamos. Ella me hablaba y me pedía cosas a las que yo no accedía, y que era dinero, y ella se enojaba y me dejaba de hablar uno o dos meses, pero siempre volvía", comentó.

Así, recordó que la última vez que hablaron fue entre el 16 y 17 de junio, cuando él no notó nada llamativo en la conversación. Y prácticamente días después ocurrió esta extraña desaparición.