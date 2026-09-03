03/ 09/ 2026 21:45

“Es como sentirte solo”: Alcalde White rompe el silencio tras amenazas y revela lo que conversó con el ministro Arrau

El alcalde Christopher White habló en profundidad con CHV Noticias sobre el plan para atentar contra su vida. Dio a conocer quiénes podrían estar detrás de este complot para asesinarlo. Además, dijo que cuando llamó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sintió que este último trató de bajarle el perfil a la grave situación que vivía: “Es como sentirte solo, completamente”, aseguró. El presidente Kast llegó este jueves a brindarle su apoyo.