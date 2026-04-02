02/ 04/ 2026 15:43

En vísperas de Semana Santa: Usuarios se quejan de significativa alza en precios de pasajes de buses

En este fin de semana largo producto de Semana Santa, se esperan que más de 450.000 vehículos salgan de la región Metropolitana. A eso se deben sumar las personas que lo hacen a través de buses interurbanos, donde usuarios se quejaron de la importante alza en los pasajes para los distintos destinos. Algunos señalaron que es habitual por la fecha, pero otros también apuntaron al alza en los combustibles.