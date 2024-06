“En ningún caso...”: Mejor amiga de María Elcira hizo tajante aclaración y enfrentó críticas a la familia - Chilevisión

Lucía Vega, mejor amiga de la adulta mayor desaparecida en Limache, nuevamente se refirió a misterioso caso y respondió a las acusaciones que han aparecido en contra de los familiares de la mujer.

En pocos días se cumple un mes desde la desaparición de María Elcira Contreras y ahora, su mejor amiga, nuevamente se refirió a la búsqueda de la adulta mayor, cuyo rastro se perdió en extrañas circunstancias.

Cabe recordar que ya lo hizo en conversación con CHV Noticias, pues rompió el silencio y no descartó la posibilidad de que terceros estén involucrados en el caso.

"Quizás alguien la llamó, le hizo señas y la asaltó (...) Nosotros no descartamos la intervención de terceros", fue parte de lo que declaró en un reportaje que hizo una completa cronología de la desaparición.

Mejor amiga de adulta mayor entregó nuevas declaraciones

Lucía Vega, en esta oportunidad, entregó nuevas declaraciones a Mega y respondió a las críticas que han aparecido contra la familia de la afectada.

"Para ir al baño, normalmente la gente va sola, no va acompañada, porque eso es una situación privada. Por lo tanto, no me gustaría que alguien me acompañara", comenzó diciendo.

"En ningún caso fue una falta que no la hayan acompañado, además que el baño estaba al lado”, aclaró Vega, haciendo alusión a la última actividad que hizo María Elcira aquel día.

La teoría de la mejor amiga de María Elcira

Por otra parte, señaló que "cuando ella salió, como no pudo entrar (de regreso) al comedor, salió al exterior. Como no sabía dónde estaba la entrada al restaurante, se encaminó hacia los estacionamientos, pero eso no significa que no haya sabido dónde estaba".

A continuación, sorprendió al revelar una de sus hipótesis: "Seguramente alguien le hizo seña de que la iba a ayudar y no fue así, porque ahí fue donde desapareció", sostuvo en la entrevista.

Para concluir, cerró con una reflexión en torno a los adultos mayores. "Siempre se parte de la base que la persona de edad no tiene el poder de decidir. Ella era una persona que estaba al día de todo lo que sucedía", puntualizó.