“Me causó escalofríos”: Nieta de María Ercira apunta a administradora de restaurante que se fue a EE.UU. - Chilevisión

Luego de que hace un par de días la carpeta investigativa de la Fiscalía en el Caso de María Ercira Contreras dejara de ser secreta, se han conocido nuevas aristas en torno a la investigación de la desaparición de la adulta mayor, ocurrida en mayo.

De hecho, Fiscalía tiene en su poder un diálogo entre el cuidador del fundo y un trabajador del canal Waddington, donde se buscó insistentemente a la mujer: "No te vayas a meter donde ocurrió la huevada", le dijo el trabajador del canal al cuidador.

También se conoció que el Ministerio Público tiene como "sospechoso" a José Luis Hernández, hijo de María Ercira, quien el día de su desaparición tuvo su celular apagado.

A esto reaccionó Carla Hernández, nieta de la víctima: "No es relevante apagar el teléfono un día domingo, pero bueno. El caso es tan complejo y enigmático que están intentando buscar algo por todos lados, pero no hay absolutamente nada de peso para sindicar a alguien como sospechoso", afirmó en conversación con La Cuarta.

Luego de que se hiciera pública la investigación, Carla Hernández valoró que en las diligencias se esté investigando la participación de terceras personas.

En ese contexto, se le preguntó por una de las administradoras del restaurante donde desapareció su abuela y quien se fue al extranjero en junio y no ha regresado.

"Ella está en Estados Unidos, feliz de la vida. No se le ha podido tomar declaración otra vez. Fue ella la que me dijo ese día que ‘yo les recomiendo que almuercen, porque esta noche será larga’. Me causó hasta escalofríos en el momento. Fue el comienzo de esta pesadilla que estamos viviendo", sentenció.