27/ 10/ 2026 22:47

El impactante relato de operador que casi fue arrastrado en el desborde de la Quebrada Honda

Un operador de maquinaria pesada tuvo que maniobrar contra la corriente para evitar ser arrastrado por el caudal de la Quebrada Honda y terminó dejando una de las imágenes más impactantes de las inundaciones que afectaron este lunes a la comuna de Las Condes. Catalogado por los vecinos como héroe, este trabajador y sus compañeros debieron regresar este martes para seguir con sus labores. “Es parte de la pega”, comentó Rafael Martínez, el jefe de la cuadrilla encargada de despejar el lugar en ese sector.