El desolador relato de la hermana de Piñera a seis meses del accidente: “Ese fue el...” - Chilevisión

Magdalena Piñera relató los duros minutos desde que el helicóptero se precipitó sobre el agua hasta que logró salir a la superficie del Lago Ranco.

Magdalena Piñera Echeñique, hermana del ex presidente Sebastián Piñera, recordó el trágico accidente en helicóptero a seis meses del fallecimiento del ex mandatario de Chile.

En conversación con la revista Sábado de El Mercurio, detalló los duros minutos que pasó entre que empezaron a caer al agua hasta que logró salir a la superficie del Lago Ranco.

El desolador relato de Madgalena Piñera Echeñique

Recordando lo ocurrido hace casi seis meses, dio a conocer las instrucciones que les dio su hermano, las que fueron útiles a los pocos minutos de darlas.

"Nos dijo que, en caso de cualquier cosa, había que abrir la puerta antes de que el helicóptero cayera al agua", confesó la profesora de Historia sobre los momentos previos a que se precipitaran contra el lago.

"En un segundo el agua estaba hasta las rodillas (...) después me tapó y se oscureció todo. No me acuerdo en qué momento me saqué el cinturón de seguridad, solo que traté de abrir la puerta, pero no pude", recordó con aflicción.

Intentando mantener la calma, Magdalena detalló lo que pensó en ese momento: "Estiré la mano hacia mi compañero de asiento, que era Bautista, empujé el agua y vi que no estaba. Entonces dije 'la puerta está ahí'".

Finalmente, recordó el momento en que logró salir del agua, con sus zapatillas pesadas y que la atraían de regreso, y se dio cuenta de que era la última.

"Miré para un lado y vi a Bautista, miré para el otro y vi a Ignacio, pero no vi a Sebastián (...) "Lo empecé a buscar dando vueltas en el agua, pero no había nadie más, no estaba. Ese fue el minuto en que me di cuenta de que se había muerto", cerró.