28/ 08/ 2026 21:54

Dos médicos serán imputados por fraude al fisco: No retribuyeron las becas que obtuvieron y presentaron licencias

Dos médicos anestesiólogos que se especializaron gracias a becas estatales, fueron destituidos y podrían enfrentar a la justicia luego que la Contraloría detectara que en el servicio de salud de Arauco, los médicos nunca retribuyeron las becas y presentaron licencias, probablemente fraudulentas, por prolongados periodos de tiempo. Ahora serán imputados por fraude al fisco y arriesgan incluso penas de cárcel.