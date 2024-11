Diputada Marcela Riquelme es denunciada por abuso sexual: “He decidido guardar silencio” - Chilevisión

La diputada reaccionó a la denuncia este viernes a través de un comunicado público donde aseguró que es inocente.

Este viernes se dio a conocer una denuncia de abuso sexual interpuesta contra la diputada frenteamplista Marcela Riquelme.

La denuncia fue realizada por una mujer adulta en el Tribunal Supremo del Frente Amplio, desde donde decidieron suspender su militancia.

En el escrito se menciona que se han presentado pruebas contra la parlamentaria, incluyendo insinuaciones realizadas a través de WhatsApp.

Respuesta de diputada Marcela Riquelme tras denuncia de abuso

A través de un comiunicado público, este viernes la parlamentaria sostuvo que fue notificada el miércoles 30 de octubre, "respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario".

"Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes

investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos", cerró.