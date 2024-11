El dramático relato de Willy Sabor tras violenta encerrona: “Este tipo de personas no debería existir” - Chilevisión

Declarado como una de las peores situaciones que ha vivido, Willy Sabor indicó el modus operandi de estos cinco delincuentes que lo interceptaron.

Este jueves se dio a conocer que Willy Sabor sufrió una violenta encerrona mientras se dirigía a su vivienda en Talagante durante horas de la madrugada.

A través de Cecilia Gutiérrez se dio a conocer el lamentable suceso. Ahora, el animador entregó un desgarrador testimonio de lo que vivió mientras conducía por la Autopista San Antonio-Santiago.

El drástico relato de Willy Sabor tras violenta encerrona

"Fue increíblemente violento, como una escena de película de terror", partió contando Willy Sabor a LUN en horas de esta tarde, luego de que la víctima pasara por uno de los peores momentos de su vida.

Mientras iba conversando por teléfono con su esposa, dos camiones tres cuartos le bloquearon el paso mientras tomaba la salida Malloco de la autopista.

"Se bajaron dos tipos con martillos combo, yo los vi y me quise echar para atrás, pero tenía otro camión atrás. Me estaban bloqueando los dos lados", recordó el animador, detallando que cinco sujetos fueron los que lo atacaron para robarle el celular, la billetera y el automóvil.

"Uno de ellos, con martillo en mano, fue directamente sobre mí con un nivel de violencia y agresividad que nunca he visto en mi vida, me estaba tratando de golpear en la cabeza", agregó, indicando que recibió golpes en su brazo y hombro izquierdo.

Respecto a lo que sintió en aquella trágica situación: "Llega un momento en el que tú estás tan, pero tan vulnerable, que dices: Hasta aquí llegué, me van a pegar un balazo".

"Me siento como si viniera saliendo de una operación, como si fuera saliendo de una enfermedad (...) no voy a sacarme la imagen de mi cabeza porque fue un momento de mucho terror. Te juro que este tipo de personas no deberían existir", cerró Willy Sabor.