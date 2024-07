Rosa Sandoval, madre del joven, se interna a diario por los espesos parajes de la región del Biobío, donde recorre ríos y quebradas con la esperanza de encontrar algún indicio de la desaparición de su hijo.

Rosa Sandoval lleva dos años en solitario buscando a su hijo José Luis Rivera, quien desapareció en julio de 2022 cuando iba a rendir un examen a la Universidad Santo Tomás de Los Ángeles, el joven de 33 años estudiaba para ser contador auditor.

En ese contexto, su madre se interna a diario por los espesos parajes de la región del Biobío donde recorre ríos y quebradas con la esperanza de encontrar algún indicio de la desaparición de su hijo.

Este viernes, la mujer conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y cuestionó el trabajo del Ministerio Público y las policías.

"Las diligencias han sido pocas, a dos años no hay ninguna pista de José Luis por parte de la PDI. José Luis en alguna parte quedó. Yo no me canso de buscarlo, no me rendiré. He acudido a todas las autoridades de mi ciudad y he llegado hasta La Moneda para pedir un oficio y que el caso no sea cerrado. Continuaré en esta lucha que cuesta, pesa y duele mucho", manifestó Rosa entre lágrimas.

"Tengo que seguir en la búsqueda de José Luis, porque no lo puedo dejar abandonado si quedó botadito por ahí. Tengo que encontrar a mi niño", agregó la madre, quien sola realiza esta ardua tarea, ya que las autoridades buscaron a su hijo por solo seis meses.

Madre de joven desaparecido hizo acusación contra fiscal de Los Ángeles

Rosa señaló que Ana Molina, fiscal de Los Ángeles y a cargo del caso de su hijo, le pidió dinero, sobre $600 mil pesos, para continuar con la búsqueda.

"Se me pidió sobre $600 mil pesos para que Fiscalía de orden de búsqueda. Junté el dinero con beneficios y con mi trabajo, el dinero me lo pedía Ana Molina, fiscal en Los Ángeles", manifestó, aunque remarcó que finalmente la búsqueda no se concretó como tampoco la entrega del dinero.

La desesperada madre afirmó que en estos dos años apenas ha sido recibida en unas cuatro ocasiones por parte de la fiscal, ante quien se arrodilló para pedirle más búsqueda para su hijo. "He tenido que rogar, suplicar, hasta me he encadenado a la plaza y voy a Fiscalía, a PDI, hasta que alguien me reciba".

Por último, Rosa dio a conocer un lamentable comentario de un fiscal, concretamente Jorge Sandoval, quien la recibió en marzo. "Me dijo que no había más búsqueda porque había llegado el invierno y agregó: 'Además debe quedar muy poquitito'. Como una persona que tiene ese cargo, esos estudios, esos sueldos de fiscal, me puede dar esa respuesta", manifestó con pena y rabia la afectada mujer.

Madre de joven desaparecido en Contigo En Directo