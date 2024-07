Fue a rendir un examen y no volvió: Madre busca sola a su hijo entre ríos y quebradas - Chilevisión

José Luis Rivera tiene 33 años y desapareció cuando iba a la universidad a rendir un examen. Desde entonces su madre, en solitario, ha emprendido su búsqueda sin apoyo ni resultados, por el momento.

Un extraño caso que lleva dos años en investigación y sigue sin respuestas para una madre, que busca en solitario a su hijo, quien desapareció el 13 de julio de 2022.

José Luis Rivera tiene 33 años y desapareció cuando iba a la Universidad Santo Tomás, en la ciudad de Los Ángeles, a rendir un examen, ya que estudia auditoría.

Por esta razón, Rosa Sandoval se interna a diario por los espesos parajes de la región del Biobío con al esperanza de encontrar algún indicio de la desapracion de su hijo. "Tengo pena, porque para la justicia no somos nada", afirmó entre lágrimas la mujer.

El 13 de julio de 2022, a José Luis se vio por las inmediaciones de la universidad, sin embargo, y por motivos qu se desconcoen, el joven nunca entró al recinto.

"Yo empecé a mandarle WhatsApps para saber si es que estaba listo después del examen y no me contestó, tampoco las llamadas. Yo asumí que estaba rindiendo y había apagado el celular. Luego me llamó la jefa de carrera para decirme que José Luis no había ido a dar el examen", señaló la mujer.

Días antes, José Luis había retomado sus estudios luego de pasar tres semanas hospitalizado por un cuadro de angustia. El joven estaba diagnosticado con depresión endógena y transtorno bipolar.

Últimas imágenes de José Luis

A través de cámaras de seguridad, se ve a José Luis en el terminal rural de Los Ángeles, donde abordó un minibus con destino a la localidad de Huépil. Antes, compró en una farmacia sus medicamentos y luego en un negocio pidió una botella de whisky.

Según el conductor del minibus, el joven se habría bajado a la altura del Puente Reñico, a poco más de un kilómetro de Huépil. Desde entonces su rastro se pierde.

