“Disfruta tocando a las mujeres”: Denuncian que abusador sexual serial está suelto en La Florida - Chilevisión

Varias mujeres denunciaron a un hombre por reiterados abusos sexuales en la vía pública en La Florida. Según las acusaciones, se tratra de un hombre que se pasea por las calles de la comuna hace años y aún no logra ser capturado.

CHV Noticias conversó con tres víctimas que sufrieron los abusos de este individuo, quien tendría entre 35 a 40 años y siempre ataca por la espalda, de acuerdo a las imágenes que evidencian su actuar.

Graves denuncias contra abusador sexual

Una de las denunciantes es Daniela, quien fue atacada por este hombre en 2018. Según relató, el sujeto la amenazó con un cuchillo para agredirla sexualmente.

"Me dice 'tienes dos opciones' y ambas eran agresiones sexuales", recordó la denunciante.

Camila es otra de la mujeres que ha sufrido estas agresiones y contó que "sigilosamente se acerca por detrás y me toca el trasero".

"Yo me doy vuelta pensando que era una broma, una amiga, no sé... y sale corriendo. Me doy vuelta de nuevo y él se queda mirando, entonces la primera impresión que tuve es que me iba a robar mi celular, billetera, mis cosas, pero la verdad es que él solamente disfruta tocando a las mujeres, no tiene otra finalidad", comentó la denunciante.

La tercera víctima confesó que la agresión que sufrió "fue en cosa de segundos" y cómo logró escapar. "Siento que me empieza a bajar la mano hacia el busto y le agrarro la muñeca con la que tenía el corta cartón abierto en la cara (...) y lo tiré hacia atrás".

"En eso, pegué un grito y salí corriendo, y cuando grité el tipo me soltó", expresó.

Abusador sexual no ha sido encontrado

Pese a que las víctimas de este abusador lo han denunciando a las autoridades, no se ha podido dar con su paradero por falta de antecedentes.

Desde el municipio, en tanto, pusieron a disposición el programa de "defensoría de la gente" y señalaron que el abusador sexual sería una persona en situación de calle.