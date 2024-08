“No es legal”: Tohá entregó nuevo antecedente por muerte carabinero que trabajaba como guardia - Chilevisión

La ministra del Interior abordó el fallecimiento de un funcionario de Carabineros en las inmediaciones del Teatro Caupolicán, en el centro de Santiago.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este domingo a la muerte del sargento de Carabineros, Rodrigo Puga Herrera, quien ejercía labores de seguridad privada durante un evento en Teatro Caupolicán.

Recordemos que el hecho sufrió un vuelco total en las últimas horas tras confirmarse que Puga trabajaba como guardia privado en el recinto, una actividad que corresponde a una falta grave para la institución.

Durante la tarde del domingo se detuvo a otro funcionario policial que también ejecutaba labores de seguridad privada.

Según los primeros antecedentes, habría efectuado dos disparos que habrían impactado al carabinero fallecido.

¿Qué dijo la ministra Carolina Tohá por muerte de carabinero?

En entrevista con CNN Chile, Tohá sostuvo que Puga “y otro compañero suyo estaban prestando labores de seguridad pero no como Carabineros. Sino que habían hecho un contrato personal”.

Consultada si es que esta situación es legal, la secretaria de Estado aclaró que “no, eso no es legal. Pero, para el caso, no es relevante. No es relevante que no sea legal, en el sentido de que él es una víctima de todas maneras”.

“Lo que sucedió es que habiendo efectivamente un grupo de personas extranjeras que estaban o había la sospecha de que estaban robando celulares", añadió Tohá.

En la misma línea, precisó que "él y su compañero, otro funcionario también de Carabineros, que estaba en esta misma tarea, fueron a controlar esta situación y en el control el compañero aparentemente hizo uso del arma. Mientras hizo uso del arma, tuvo una caída y una de sus balas fue a parar al sargento Puga“.

¿Puede un carabinero realizar labores de seguridad privada?

La titular del Interior también abordó una de las grandes dudas que surgieron después de estos nuevos antecedentes: ¿Es común que un carabinero genere ingresos extras como guardias privados?

“Yo no podría decir que es muy común, pero hay situaciones en que se han registrado casos de ese tipo“, partió diciendo Tohá.

Junto a esto, apuntó que “hay situaciones en que se han registrado también Carabineros involucrados en acciones delictuales, eso no quiere decir que sea común, que sea generalizado”.

“Cuando sucede es motivo de preocupación, porque ciertamente un funcionario que está contratado, tiene un horario, tiene una exigencia, tiene una misión que está ligada a una institución pública, tiene ciertas restricciones y esta es una de ellas, y es una de las materias que hay que controlar”, afirmó.

Cabe señalar que el hecho, según lo informado por Carabineros, no corresponde a un delito, sino a una falta grave; esto debido a que se contrapone y se aleja de las doctrinas de la institución.