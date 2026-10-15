15/ 10/ 2026 07:39

Debido a las condiciones climáticas: Rescatan a casi 60 personas que quedaron aisladas en San Pedro de Atacama

Durante la noche de este martes se produjo el rescate de 37 personas que queradon varadas en la Ruta 27-CH, las cuales iban en direccion a San Pedro de Atacama. Carabineros recibió una alerta de que una persona sufrió un accidente producto de que la carga de su vehículo se habría desprendido debido a las condiciones climáticas. A raíz de esto, los uniformados pudieron constatar que habían 37 personas en un bus y 20 motociclistas más en el lugar, los cuales quedaron aislados. Todos ya se encuentran a salvo y fueron trasladados a un centro asistencial.