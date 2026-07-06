06/ 07/ 2026 22:49

De hospitales a la cárcel: Doctores colombianos fueron arrestados por defraudar al fisco con más de 50 millones de pesos

Más de 20 años de cárcel arriesga una red de doctores colombianos dedicados a defraudar al fisco en más de 50 mil millones de pesos. Fueron condenados por asociación ilícita, emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y lavado de activos. El trabajo encubierto de agentes policiales permitió demostrar cómo operaba esta organización criminal. CHV Noticias accedió a videos y escuchas telefónicas de la operación Megafraude a Fonasa.