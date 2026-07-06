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De hospitales a la cárcel: Doctores colombianos fueron arrestados por defraudar al fisco con más de 50 millones de pesos

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Más de 20 años de cárcel arriesga una red de doctores colombianos dedicados a defraudar al fisco en más de 50 mil millones de pesos. Fueron condenados por asociación ilícita, emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y lavado de activos. El trabajo encubierto de agentes policiales permitió demostrar cómo operaba esta organización criminal. CHV Noticias accedió a videos y escuchas telefónicas de la operación Megafraude a Fonasa.

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