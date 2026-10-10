10/ 10/ 2026 21:55

Crece polémica por tarifa del Teleférico Bicentenario y su posible exclusión de Red Movilidad

Menos tiempo de viaje, pero ¿a qué costo? Crece la polémica por el teleférico Bicentenario, mientras aumenta la expectativa por verlo en funcionamiento. Sin embargo, han surgido cuestionamientos luego de que el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, advirtiera que su tarifa podría quedar fuera del sistema Red Movilidad. Desde el Gobierno, en tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que todavía se está evaluando su integración al transporte público.