Confirman hallazgo del cuerpo de Brandon Morales, el joven que desapareció en Antofagasta tras ir al trabajo - Chilevisión

Tras permanecer cuatro días desaparecido, la noche de este lunes se informó el hallazgo del cuerpo de Brandon Morales Vega, de 22 años.

De momento, policías y personal especializado trabajan en realizar las pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Esto fue lo último que se supo de Brandon

Brandon Morales Vegas fue visto por última vez a eso de las 8:00 de la mañana del pasado jueves en el sector norte de Antofagasta. El joven se dirigía a su lugar de trabajo y vestía un polerón negro, jeans azules y zapatos de seguridad negro.

"Él salió a las 8:15 para ir a trabajar, todo parecía normal. Pasó el día y no tuvimos noticias de él, así que llamamos a su trabajo y supimos que no llegó. Intentamos contactarlo varias veces, pero no respondió. Rastreé su teléfono, que seguía en la casa", expresó su hermano, Hans Morales.

Por otra parte, recordó que Brandon no quería ir a trabajar ese día, pues había estado con licencia médica por un mes. "Me contó que no tenía muchas ganas de ir, pero nunca imaginamos que algo así ocurriría", subrayó en Soy Antofagasta.