Gobernador Orrego propone uso de pistolas taser para policías e inspectores municipales - Chilevisión

Orrego hizo hincapié que hay una gran cantidad de delitos en los cuales los delincuentes no utilizan armas letales y donde las policías nacionales solo tienen dos opciones: La luma y el arma de fuego.

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, participó del programa Contigo En Directo de Chilevisión, donde mostró cómo funcionan las pistolas taser, las cuales propone para las policías de Chile.

"La crisis de seguridad que estamos viviendo, requiere que tengamos todas las herramientas que están en el mercado para mejorar nuestra capacidad de respuesta", manifestó el gobernador.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Orrego hizo hincapié que hay una gran cantidad de delitos en los cuales los delincuentes no utilizan armas letales y donde las policías nacionales solo tienen dos opciones: La luma y arma de fuego. "Estas pistolas eléctricas están en casi 100 países del mundo y lo que pretende es inmovilizar a la persona, no matarla" agregó.

Cualidades de la pistola taser

La pistola antes de ser usada emite un ruido y tiene un puntero laser, que en muchas ocasiones disuade al delincuente. "Esto no es un arma mortal, te contrae los músculos por cinco segundos, donde no puedes mover ningún músculo y te caes al suelo", afirmó Orrego.

De hecho, la pistola contabiliza los cinco segundos, donde ahí las policías pueden reducir al delincuente. Además, el sistema incorpora una cámara, lo que según Orrega asegura el buen uso por parte de las policías. "Yo soy partidario que con un buen entrenamiento, inspectores municipales puedan también usarla".

Por último, el gobernador señaló: "Si el problema es la falta de recursos, le hemos dicho al gobierno que estamos dispuestos a invertir dinero para que policías y por qué no inspectores municipales puedan tener este elemento no letal, porque no es un arma, no mata a nadie, pero sí evita delitos y salva vidas".

Gobernador Claudio Orrego en Contigo En Directo