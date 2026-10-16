16/ 10/ 2026 09:29

Casona en Santiago Centro está con peligro de derrumbe: Había sido clausurada por ser utilizada de forma ilegal

Durante la noche de este jueves se produjo el derrumbe de una casona en la intersección de las calles Claudio Gay con Ejército en la comuna de Santiago Centro. Los vecinos escucharon un estruendo e informaron a Bomberos. Seis personas salieron voluntariamente y los equipos de emergencia descartaron personas atrapadas. Esta casona había sido clausurada por ser utilizada de forma ilegal por cerca de 20 personas, quienes pernoctaban en el lugar. También se hacían tocatas y consumo de droga.