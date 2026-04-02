Caso Huracán: “Profesor” Smith y excapitán de Carabineros cumplirán condena en la cárcel

Un civil y cinco carabineros fueron sentenciados como autores de los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Sin embargo, sólo dos cumplirán presidio efectivo.

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco condenó este jueves a la pena única y efectiva de cárcel a Alex Smith y Leonardo Osses, imputados por la fallida Operación Huracán en la región de la Araucanía.

Un civil y cinco carabineros fueron sentenciados como autores de los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Sin embargo, sólo dos cumplirán presidio efectivo.

Las sentencias por fallida Operación Huracán

Alex Smith Leay, conocido como “El Profesor”, fue condenado a 12 años de cárcel.

El tribunal lo declaró culpable de nueve delitos de falsificación de instrumento público, ocho delitos de obstrucción a la investigación, un delito calificado de obstrucción a la investigación y un delito de uso malicioso de instrumento público falso cometido por particular.





En su caso, se le reconoció un abono de 7 años por el tiempo en que permaneció bajo medidas cautelares.

En tanto, Leonardo Osses Sandoval, excapitán de Carabineros, recibió una sentencia de 10 años de presidio efectivo.

El exoficial fue condenado por nueve delitos de falsificación de instrumento público y siete delitos de obstrucción a la investigación.

Otros cuatro excarabineros involucrados en el caso terminaron con libertad vigilada intensiva:

Gonzalo Blu Rodríguez

Patricio Marín Lazo

Marcelo Teuber Muñoz

Manuel Riquelme Mardones