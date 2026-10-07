07/ 10/ 2026 22:26

Casino se niega a pagar millonario premio exigido por jugadora: Acusan falla técnica en la máquina

Una clienta de Enjoy Viña del Mar mantiene una batalla judicial para exigir el pago de un premio de $3.816 millones que apareció en la pantalla de una máquina tragamonedas mientras jugaba en noviembre de 2025. El casino sostiene que el monto se produjo por una falla técnica y argumenta que la mujer, debido a su amplia experiencia como jugadora habitual, debía saber que la máquina no podía entregar una cifra de esa magnitud. La afectada, en tanto, insiste en que el premio debe respetarse y actualmente demanda cerca de $4.670 millones, considerando el monto reclamado, reajustes y una indemnización por daño moral.