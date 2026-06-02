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Casi 80 afectados: Alumnos resultaron intoxicados tras desayuno en liceo de Coronel

Tras el incidente, el SLEP además ofició a Junaeb para que investigue lo ocurrido junto a la empresa Alicopsa, encargada del servicio de alimentación en el establecimiento.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Una situación de emergencia se registró en un liceo de Coronel, donde casi 80 alumnos presentaron malestares atribuibles a una posible intoxicación alimentaria, esto, luego de tomar el desayuno otorgado por la Junaeb.

El hecho obligó a activar los protocolos correspondientes y dio paso a una investigación para determinar qué originó el problema de salud.

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