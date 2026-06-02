Casi 80 afectados: Alumnos resultaron intoxicados tras desayuno en liceo de Coronel
Tras el incidente, el SLEP además ofició a Junaeb para que investigue lo ocurrido junto a la empresa Alicopsa, encargada del servicio de alimentación en el establecimiento.
Una situación de emergencia se registró en un liceo de Coronel, donde casi 80 alumnos presentaron malestares atribuibles a una posible intoxicación alimentaria, esto, luego de tomar el desayuno otorgado por la Junaeb.
El hecho obligó a activar los protocolos correspondientes y dio paso a una investigación para determinar qué originó el problema de salud.