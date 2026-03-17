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Cargaba a su esposo para llevarlo al baño: Cruda historia de adultos mayores en Puente Alto se viralizó en redes

Tienen 70 años. Su historia se viralizó rápidamente y así las personas comenzaron a ayudar. Su caso llegó a la Municipalidad de Puente Alto, que otorgó una solución.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Editor

Un matrimonio de Puente Alto se ha vuelto viral en redes sociales, tras conocerse su historia de esfuerzo a sus más de 70 años. Viven en una casa que cuenta con un segundo piso y ella carga todos los días a su esposo para que pueda subir y bajar al segundo piso de su casa para trasladarlo al baño, debido a que él tiene movilidad reducida. Tienen una pensión escasa y, mientras ella intentaba comprar una llave, se encontró con una persona que viralizó su caso. La historia llegó a manos de la Municipalidad de Puente Alto, que otorgó una solución que mejorará la calidad de vida de ambos.

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