07/ 10/ 2026 23:09

¿Carabineros cuenta con el equipamiento necesario? Muerte de funcionarios reabre el debate

Este miércoles se llevó a cabo el funeral del sargento segundo Jaime Urrea, quien fue asesinado en medio de un procedimiento policial en Quilleco. En ese contexto, el exdirector de Carabineros, Ricardo Yáñez, abrió el debate al asegurar que la institución no cuenta con armas para todos sus funcionarios. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió que dicha afirmación es falso y así se volvió a instalar la discusión sobre si los carabineros cuentan con el armamento y los procedimientos necesarios para enfrentar la delincuencia.